Офіційний курс гривні ослаб до євро

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Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 листопада на рівні 26,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,49 грн (на 2 листопада – 30,44 гривні).

Нагадуємо:

2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

Економічна правда