Офіційний курс гривні ослаб до євро
Вівторок, 2 листопада 2021, 20:52
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 листопада на рівні 26,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,49 грн (на 2 листопада – 30,44 гривні).
Нагадуємо:
2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.
2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
Економічна правда
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