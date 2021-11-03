Курс валют на 3 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки
3 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,25 - 26,27 гривни;
Евро – 30,42 – 30,44 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22-26,40 гривни. Евро покупают за 30,25 грн, продают за 30,58 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,25 – 26,37 гривни, евро – 30,32 – 30,47 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни по отношению к доллару, установив его на 3 ноября на уровне 26,29 гривни.
2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,27 – 26,29 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua