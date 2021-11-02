Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

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2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,27 – 26,29 гривні;

Євро – 30,46 – 30,48 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,24 — 26,40 гривні. Євро купують за 30,30 гривні, продають за 30,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,29 – 26,37 гривні, євро – 30,39 – 30,48 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 26,29 гривні.

2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

Економічна правда