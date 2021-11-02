Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,29 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,27 – 26,29 гривні;
Євро – 30,46 – 30,48 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,24 — 26,40 гривні. Євро купують за 30,30 гривні, продають за 30,59 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,29 – 26,37 гривні, євро – 30,39 – 30,48 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 листопада на рівні 26,29 гривні.
2 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
Економічна правда
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