Официальный курс: гривня продолжает слабеть к доллару и евро

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 27,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,65 гривни (на 29 ноября – 30,58 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 27,10 гривни.

29 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Экономическая правда