Гривня на закрытии межбанка ослабла
29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,25 - 27,27 гривни;
Евро – 30,68 – 30,70 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10-27,33 гривни. Евро покупают по 30,46 гривни, продают по 30,82 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 – 27,30 гривни, евро – 30,63 – 30,77 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 27,10 гривни.
29 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.
25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.
Экономическая правда
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