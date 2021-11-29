Гривня розпочала тиждень падінням
Понеділок, 29 листопада 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 27,10 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,58 грн (на 26 листопада – 30,34 гривні).
Нагадуємо:
26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 – 27,11 гривні.
26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.
Економічна правда
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