Курс валют на 29 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки
29 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,12 – 27,14 гривни;
Евро – 30,57 – 30,59 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 — 27,30 гривни. Евро покупают за 30,39 грн, продают за 30,81 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,15 – 27,20 гривни, евро – 30,56 – 30,78 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 27,10 гривни.
25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.
Экономическая правда
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