Закриття міжбанку: гривня продовжила слабнути 

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25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,05 – 27,07 гривні;

Євро – 30,34 – 30,36 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,91 — 27,15 гривні. Євро купують за 30,10 гривні, продають за 30,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,02 – 27,12 гривні, євро – 30,27 – 30,42 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 25 листопада на рівні 26,93 гривні.

25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,00 гривні.

Економічна правда