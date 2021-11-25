Закриття міжбанку: гривня продовжила слабнути
25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,05 – 27,07 гривні;
Євро – 30,34 – 30,36 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,91 — 27,15 гривні. Євро купують за 30,10 гривні, продають за 30,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,02 – 27,12 гривні, євро – 30,27 – 30,42 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 25 листопада на рівні 26,93 гривні.
25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,00 гривні.
Економічна правда
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