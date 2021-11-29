Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг 73,5 миллиардов
Со старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 27 659 кредитов на общую сумму 73,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Из общей суммы 8,8 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 42,1 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов, 22,6 млрд грн – выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.
За прошедшую неделю в рамках программы было выдано 456 кредитов на общую сумму 1,27 млрд грн.
В проекте Государственного бюджета-2022 предусмотрено 3 млрд грн (включая доступную ипотеку 7%).
"Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателей", - говорят в Минфине.
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодняшний день заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов.
Напомним:
С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 26 410 кредитов на сумму 69,7 млрд грн.
Премьер Денис Шмыгаль дал задание Минфину совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Кабинет министров принял постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".
Экономическая правда
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