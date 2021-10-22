Кабмин расширил условия программы по доступным кредитам для бизнеса
Кабинет министров принял постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Постановлением также введена государственная программа финансового лизинга для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП).
Одними из главных приоритетов Минфина остается развитие рынка услуг кредитования предпринимателей и создание финансовых механизмов для запуска ипотечных инструментов. Мы всегда готовы к вызовам и совершенствованию таких программ", - заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.
К программе "Доступные кредиты 5-7-9%" привлекли физлиц - предпринимателей с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн залога (кредит может быть обеспечен поручительством).
"Также усовершенствована процедура сочетания программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными администрациями и органами местного самоуправления.
Это позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса за счет объединения средств государственного и местных бюджетов в рамках реализации программы", - рассказали в Минфине.
Также постановлением внесены изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету ипотеки, приобретаемого заемщиком:
- отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее чем в течение десяти лет);
- увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.
Напомним:
Премьер Денис Шмыгаль дал задание Минфину совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Экономическая правда
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