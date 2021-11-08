"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг почти 70 миллиардов

фото: министерство финансов

С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 26 410 кредитов на сумму 69,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 8,38 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 39,19 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов, 22,18 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

За прошедшую неделю в рамках программы было выдано 584 кредита на общую сумму 1,43 млрд грн.

Программа 5-7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодняшний день заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль дал задание Минфину совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Кабинет министров принял постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Экономическая правда