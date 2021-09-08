Рада приняла в первом чтении законопроект о мелиорации земель

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Верховная Рада на заседании 8 сентября приняла за основу законопроект №5202-д о создании объединения водопользователей.

Документ поддержали 312 нардепов, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По словам министра агрополитики Романа Лещенко, создание ОВП - это старт реформы орошения в Украине, которая имеет четкую дорожную карту, а также начало нового этапа развития сельского хозяйства.

Законопроект, в частности, предусматривает:

создание объединения водопользователей (ОВП);

передачу им в управление части мелиоративной инфраструктуры;

правовую базу для инвестиций в мелиорацию и упрощение административных процедур по строительству и эксплуатации мелиоративных сетей и объектов.

"Нормы документа направлены на недопущение образования монополии на водные ресурсы и инфраструктуру, а также прозрачное и справедливое тарифообразование", - заявили в министерстве.

"Это голосование и поддержка законопроекта - подарок для всех аграриев засушливого юга Украины.

Ключ к возрождению оросительной системы Украины, ведь украинские поля, которые десятилетиями засыхали из-за небрежного управления ирригационной инфраструктурой, получили шанс на восстановление", - добавил Лещенко.

По его словам, в этом законопроекте разработчики учли результаты обсуждений с международными экспертами и профильными ассоциациями.

"Принятие этого законопроекта позволит существенно увеличить площади, на которых применяется полив, не допустить деградации почв, повысить эффективность использования мелиоративных систем, а также откроет путь к инвестициям в оросительную инфраструктуру", - говорил перед голосованием министр.

Отмечается также, что цель законопроекта, в частности - увеличение площади земель, на которых применяется гидротехническая мелиорация, повышение эффективности сельского хозяйства и уменьшение себестоимости полива земельных участков.

Напомним:

Израиль изучает возможность участия в Проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млн гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).

Американские аграрные компании-гиганты Lindsay и Cargill хотят поддержать реализацию ирригационной реформы в Украине.

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Экономическая правда