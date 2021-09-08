Рада приняла в первом чтении законопроект о мелиорации земель
Верховная Рада на заседании 8 сентября приняла за основу законопроект №5202-д о создании объединения водопользователей.
Документ поддержали 312 нардепов, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
По словам министра агрополитики Романа Лещенко, создание ОВП - это старт реформы орошения в Украине, которая имеет четкую дорожную карту, а также начало нового этапа развития сельского хозяйства.
Законопроект, в частности, предусматривает:
- создание объединения водопользователей (ОВП);
- передачу им в управление части мелиоративной инфраструктуры;
- правовую базу для инвестиций в мелиорацию и упрощение административных процедур по строительству и эксплуатации мелиоративных сетей и объектов.
"Нормы документа направлены на недопущение образования монополии на водные ресурсы и инфраструктуру, а также прозрачное и справедливое тарифообразование", - заявили в министерстве.
"Это голосование и поддержка законопроекта - подарок для всех аграриев засушливого юга Украины.
Ключ к возрождению оросительной системы Украины, ведь украинские поля, которые десятилетиями засыхали из-за небрежного управления ирригационной инфраструктурой, получили шанс на восстановление", - добавил Лещенко.
По его словам, в этом законопроекте разработчики учли результаты обсуждений с международными экспертами и профильными ассоциациями.
"Принятие этого законопроекта позволит существенно увеличить площади, на которых применяется полив, не допустить деградации почв, повысить эффективность использования мелиоративных систем, а также откроет путь к инвестициям в оросительную инфраструктуру", - говорил перед голосованием министр.
Отмечается также, что цель законопроекта, в частности - увеличение площади земель, на которых применяется гидротехническая мелиорация, повышение эффективности сельского хозяйства и уменьшение себестоимости полива земельных участков.
Напомним:
Израиль изучает возможность участия в Проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млн гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).
Американские аграрные компании-гиганты Lindsay и Cargill хотят поддержать реализацию ирригационной реформы в Украине.
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Экономическая правда
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