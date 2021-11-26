Гривня на закрытии межбанка ослабла

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26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,12 - 27,14 гривни;

Евро – 30,62 – 30,64 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00-27,22 гривни. Евро покупают по 30,23 гривни, продают по 30,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,13 – 27,24 гривни, евро – 30,50 – 30,68 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 10 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,03 гривни.

26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 – 27,11 гривни.

25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.

Экономическая правда