Курс валют на 26 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 – 27,11 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,09 - 27,11 гривни;

Евро – 30,46 – 30,48 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,97-27,20 гривни. Евро покупают за 30,11 грн, продают за 30,48 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,01 – 27,20 гривни, евро – 30,31 – 30,49 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 10 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,03 гривни.

25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.

Экономическая правда