Гривня стрімко знецінилася до долара та євро

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 27,03 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,34 грн (на 25 листопада – 30,17 гривні).

Нагадуємо:

25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,00 гривні.

Економічна правда