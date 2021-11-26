Гривня стрімко знецінилася до долара та євро
П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 27,03 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,34 грн (на 25 листопада – 30,17 гривні).
Нагадуємо:
25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.
25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,00 гривні.
Економічна правда
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