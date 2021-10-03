Зеленский: на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом говорится на сайте ОП.

Президент отметил, что также уже найдено площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, ведь в самом городе строить аэродром нельзя из-за вопроса безопасности.

Напоминаем:

Мариупольский региональный аэропорт будет построен на стыке двух областей — Донецкой и Запорожской. Об этом 19 июля на встрече с журналистами рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко