Зеленский: на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта
Воскресенье, 3 октября 2021, 16:14
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.
Об этом говорится на сайте ОП.
Президент отметил, что также уже найдено площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, ведь в самом городе строить аэродром нельзя из-за вопроса безопасности.
Напоминаем:
Мариупольский региональный аэропорт будет построен на стыке двух областей — Донецкой и Запорожской. Об этом 19 июля на встрече с журналистами рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко
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