Закон о 2,5 млрд из бюджета на дороги и инфраструктуру прошел первое чтение
Верховная Рада приняла за основу законопроект №6298, предусматривающий выделение из госбюджета-2021 2,5 млрд на дороги, инфраструктурную субвенцию и на национального авиаперевозчика.
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
Документ поддержали 236 нардепов.
Законопроектом предлагают увеличить на 2,5 млрд грн доходы госбюджета и направить их:
- Мининфраструктуры на финансирование новой бюджетной программы "формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика" – 500 млн грн;
- Укравтодору на финансирование бюджетной программы "развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" – 1 млрд грн;
- Минфину (общегосударственные расходы и кредитование) – на финансирование бюджетной программы "субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы" – 1 млрд грн.
"Источником покрытия расходов госбюджета на финансирование указанных бюджетных программ предлагается определить дополнительные поступления от налогов на прибыль предприятий налога и добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения, рентных плат за специальное использование лесных ресурсов и за специальное использование воды", - объяснили в Раде.
Напомним:
В Верховной Раде предлагают выделить из госбюджета-2021 2,5 млрд грн – средства пойдут, в частности, на ремонты и строительство дорог, инфраструктурные проекты в рамках "Большого строительства".
Средства также планируют направить на формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика.
Экономическая правда
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