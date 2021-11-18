Закон о 2,5 млрд из бюджета на дороги и инфраструктуру прошел первое чтение

фото: укравтодор

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6298, предусматривающий выделение из госбюджета-2021 2,5 млрд на дороги, инфраструктурную субвенцию и на национального авиаперевозчика.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Документ поддержали 236 нардепов.

Законопроектом предлагают увеличить на 2,5 млрд грн доходы госбюджета и направить их:

Мининфраструктуры на финансирование новой бюджетной программы "формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика" – 500 млн грн;

Укравтодору на финансирование бюджетной программы "развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" – 1 млрд грн;

Минфину (общегосударственные расходы и кредитование) – на финансирование бюджетной программы "субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы" – 1 млрд грн.

"Источником покрытия расходов госбюджета на финансирование указанных бюджетных программ предлагается определить дополнительные поступления от налогов на прибыль предприятий налога и добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения, рентных плат за специальное использование лесных ресурсов и за специальное использование воды", - объяснили в Раде.

Напомним:

В Верховной Раде предлагают выделить из госбюджета-2021 2,5 млрд грн – средства пойдут, в частности, на ремонты и строительство дорог, инфраструктурные проекты в рамках "Большого строительства".

Средства также планируют направить на формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика.

Экономическая правда