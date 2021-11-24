Закрытие межбанка: гривня немного ослабла к доллару
24 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 – 27,00 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,98 - 27,00 гривни;
Евро – 30,22 – 30,24 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82-27,05 гривни. Евро покупают по 30,02 грини, продают по 30,39 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 – 27,02 гривни, евро – 30,15 – 30,30 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 20 копеек, установив его на 24 ноября на уровне 26,86 гривни.
24 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 – 26,94 гривни.
23 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 – 26,87 гривни.
Экономическая правда
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