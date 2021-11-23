Курс гривні ослаб на закритті міжбанку
23 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 – 26,87 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,85 – 26,87 гривні;
Євро – 30,20 – 30,22 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75 — 27,03 гривні. Євро купують за 30,04 гривні, продають за 30,41 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,86 – 26,98 гривні, євро – 30,20 – 30,36 гривні.
Нагадуємо:
23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 23 листопада на рівні 26,66 гривні.
Економічна правда
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