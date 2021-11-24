Курс валют на 24 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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24 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 – 26,94 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,92 - 26,94 гривны;

Евро – 30,24 – 30,26 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,79-27,03 гривны. Евро покупают за 30,03 гривны, продают за 30,41 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,88 – 27,00 гривны, евро – 30,18 – 30,35 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 20 копеек, установив его на 24 ноября на уровне 26,86 гривны.

23 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 – 26,87 гривны.

Экономическая правда