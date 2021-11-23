Курс валют: гривня подешевшала до долара ще на 20 копійок

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 24 листопада на рівні 26,86 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,24 грн (на 23 листопада – 30,06 гривні).

Нагадуємо:

23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.

23 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 – 26,87 гривні.

Економічна правда