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Курс валют: гривня подешевшала до долара ще на 20 копійок

Вівторок, 23 листопада 2021, 19:45

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 24 листопада на рівні 26,86 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,24 грн (на 23 листопада – 30,06 гривні).

Нагадуємо:

23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.

23 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 – 26,87 гривні.

Економічна правда

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