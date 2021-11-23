Курс валют на 23 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 – 26,77 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,80 - 26,82 гривни;

Евро – 30,14 – 30,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,70-26,95 гривни. Евро покупают по 29,94 гривни, продают по 30,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 – 26,99 гривни, евро – 30,13 – 30,30 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 23 ноября на уровне 26,66 гривни.

22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 – 26,66 гривни.

22 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 – 26,77 гривни.

Экономическая правда