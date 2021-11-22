Курс валют на 22 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

ФОТО НБУ

22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 – 26,66 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,64 - 26,66 гривни;

Евро – 30,01 – 30,04 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,48-26,71 гривни. Евро покупают за 29,81 грн, продают за 30,19 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,59 – 26,69 гривни, евро – 30,01 – 30,16 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек, установив его на 22 ноября на уровне 26,57 гривни.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 – 26,57 гривни.

Экономическая правда