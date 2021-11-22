Курс гривни к доллару продолжает снижаться

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 23 ноября на уровне 26,66 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,06 грн (на 22 ноября – 29,98 гривни).

Напоминаем:

22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 – 26,66 гривни.

22 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 – 26,77 гривни.

Экономическая правда