Курс гривни к доллару продолжает снижаться
Понедельник, 22 ноября 2021, 19:30
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 23 ноября на уровне 26,66 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,06 грн (на 22 ноября – 29,98 гривни).
Напоминаем:
22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 – 26,66 гривни.
22 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 – 26,77 гривни.
Экономическая правда
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