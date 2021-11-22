Гривня на закрытии межбанка ослабла
22 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 – 26,77 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,75 - 26,77 гривни;
Евро – 30,10 – 30,12 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59-26,81 гривни. Евро покупают по 29,90 гривни, продают по 30,24 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,77 – 26,85 гривни, евро – 30,14 – 30,28 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек, установив его на 22 ноября на уровне 26,57 гривни.
22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 – 26,66 гривни.
19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 – 26,57 гривни.
Экономическая правда
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