Гривня на закрытии межбанка ослабла

фото: нбу

22 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 – 26,77 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,75 - 26,77 гривни;

Евро – 30,10 – 30,12 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59-26,81 гривни. Евро покупают по 29,90 гривни, продают по 30,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,77 – 26,85 гривни, евро – 30,14 – 30,28 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 13 копеек, установив его на 22 ноября на уровне 26,57 гривни.

22 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 – 26,66 гривни.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 – 26,57 гривни.

Экономическая правда