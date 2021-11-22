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"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 72 миллиарда

Понедельник, 22 ноября 2021, 13:55
 
фото: министерство финансов

С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 27 203 кредита на общую сумму 72,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из общей суммы 8,66 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 41,1 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов, 22,5 млрд грн – выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

 

При этом за прошлую неделю в рамках программы выдали 381 кредит на общую сумму 1,32 млрд грн.

Всего же с момента старта "5-7-9%" представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 27 203 кредита на сумму 72,3 млрд грн.

Программа 5-7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодняшний день заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов.

 

Напомним:

С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 26 410 кредитов на сумму 69,7 млрд грн.

Премьер Денис Шмыгаль дал задание Минфину совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Кабинет министров принял постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Экономическая правда

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Минфин кредиты

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