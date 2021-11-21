Новости выходных: незаконное назначение в магистральных газопроводах, импорт из Беларуси

Об импорте. Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Об угле. В Украину прибыл первый из семи законтрактованных компанией ДТЭК кораблей с более чем 60 тысячами тонн угля.

Об инвестициях. UkraineInvest получила 27 предварительных заявок на проекты от инвесторов на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Из них 17 поступило от украинских инвесторов, 10 – от представителей международных компаний.

О корпоративном управлении. Министерство энергетики назначило Виктора Пинзеника членом набсовета Магистральных газопроводов без соблюдения процедуры, предусмотренной для этого действующим законодательством.

О транзите. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что идеальным сроком продления контракта с "Газпромом" на транзит газа 15 лет.