Заявки на "инвест-нянь": 17 от украинских инвесторов, 10 – от международных компаний

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UkraineInvest получила 27 предварительных заявок на проекты от инвесторов на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Из них 17 поступило от украинских инвесторов, 10 – от представителей международных компаний.

Об этом говорится в ответе UkraineInvest на запрос ЭП.

Среди заинтересованных инвесторов – представители бизнеса из Швейцарии, Мексики, Китая, Турции, Кипра, Польши, Ирландии и других стран.

Инвестиции планируются по следующим направлениям:

производство (11 проектов на общую сумму 686 млн. долларов США),

агропереработку (на общую сумму 303 млн долларов США),

логистику (5 проектов на общую сумму 487 млн ​​долларов США),

транспорт и туризм (на общую сумму 159 млн. долларов США).

Также намерены инвестировать в украинскую авиаотрасль, производство железнодорожных локомотивов и металлообработку.

"Объемы инвестиций и названия конкретных предприятий на данный момент мы не можем озвучивать, поскольку все наши переговоры с инвесторами регламентированы NDA, и мы должны соблюдать неразглашение конфиденциальной информации", - говорится в ответе.

Как сообщают в ведомстве, сейчас в работе на этапе финализации подготовки 5 проектов, которые в ближайшее время будут готовы подавать заявки в Министерство экономики.

"По другим проектам UkraineInvest ведется ежедневная работа по доработке технико-экономического обоснования и подготовке других необходимых документов; кроме того, активно проходит коммуникация с профильными органами государственной власти с целью ускорения процедуры рассмотрения заявок", - резюмировали там.

Напоминаем:

Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях" - потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки.

В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам - не менее 80 рабочих мест с зарплатой, что будет больше средней в регионе на 15%.

Илья Колдомасов