Шмигаль хочет продлить транзит с Газпромом на 15 лет

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что идеальным сроком продления контракта с "Газпромом" на транзит газа является 15 лет

Об этом он сообщил в "Субботнем интервью".

"Мы желаем его (контракт – ЭП) продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них также зависит продление этого контракта.

Для нас идеально продление на 15 лет этих условий. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение увеличить условия контракта. Мы готовы еще до 55 млн кубических метров увеличить транзит. И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте", – сказал Шмигаль.

Как он отметил, это подтверждает возможность украинской газотранспортной системы транзитировать вдвое большие объемы, система к этому подготовлена.

Напоминаем:

Контракт с Газпромом действует до 2024 года

Российский Газпром обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого – цены вернулись в 990 долларов за тысячу кубов.

Несмотря на заявления об увеличении поставок газа в страны Евросоюза, РФ продолжает уменьшать транзит газа через украинскую газотранспортную систему, сообщили в Операторе ГТС.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

В результате таких действий газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.