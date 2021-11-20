Минэнерго назначило Виктора Пинзеника членом набсовета МГУ незаконно — аналитик

Министерство энергетики назначило Виктора Пинзеника членом набовета Магистральных газопроводов без соблюдения процедуры, предусмотренной для этого действующим законодательством.

Об этом сообщает независимый консультант по корпоративному управлению Александр Лысенко.

По его словам, согласно действующему законодательству, при каждом назначении представителя государства в состав набсовета "МГУ", соответствующая кандидатура каждый раз должна определяться согласно установленной процедуре. Для "МГУ" такая процедура определена в Постановлении КМУ 143 и предусматривает:

обязательное рассмотрение и предоставление выводов о предложенной кандидатуре представителя государства Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий;

обязательное согласование Кабмином предложенной кандидатуры представителя государства.

"В свою очередь, Распоряжение КМУ № 812-р от 21.07.2021 г. свидетельствует, что при назначении Виктора Пинзеника представителем государства в состав набсовета "МГУ" во второй раз, его кандидатура не рассматривалась Комитетом по назначению и не была согласована Кабмином, а значит, Минэнерго не имело правовых оснований для его назначения", - пишет Лысенко.

Он отмечает, что такое назначение может быть обжаловано и признано недействительным.

"В результате чего могут быть признаны недействительными все решения наблюдательного совета АО "МГУ", включая решения, которые он принимает в качестве общего собрания участников "Оператор ГТС Украины", принятых благодаря голосу Виктора Пинзеника.

Кроме того, такие действия в очередной раз негативно повлияют на репутацию как Минэнерго так и Правительства в целом, продемонстрировав нежелание Украины к реальному следованию Руководящим принципам ОЭСР и поставят под угрозу дальнейшее сотрудничество с нашими международными партнерами", - объясняет аналитик.

В Министерстве энергетики отказались от комментариев по этой теме.

Напоминаем:

Минэнерго назначило в наблюдательный совет АО "Магистральные газопроводы Украины" 5 новых членов.

1 июня 2021 года истек срок действия полномочий трех независимых членов наблюдательного совета компании, а именно: Фабриса Нуайлана, Яна Чадама и Карины Лучинкиной.

Поззже Кабинет министров согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины".