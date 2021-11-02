Рада поддержала за основу новый механизм налогообложения табака

getty images

Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в Бюджетный кодекс, которым определяется механизм зачисления акцизов из табака в местные бюджеты.

Об этом известно с заседания Рады.

Законопроект №5719 поддержали 268 депутатов. Фактически он вносит изменения в Бюджетный кодекс в соответствие с налоговыми нормами, заложенными в налоговый законопроект №5600. В то же время последний "завис" во втором чтении.

Так, документом предусматривается обязать Казначейство отнести акцизный налог с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, в местные бюджеты пропорционально долям в автоматическом режиме.

Доля рассчитывается как соотношение стоимости реализуемых товаров (табака и жидкостей для "электронок") на определенной территории за отчетный месяц в общей стоимости этих категорий товаров в целом за отчетный месяц по Украине.

Налоговая служба будет рассчитывать такие доли ежемесячно.

Бюджетный комитет поддержал документ до первого чтения, однако отметил необходимость доработки перед вторым чтением.

"Главное научно-экспертное управление и Ассоциация городов видит такое предложение дискуссионным, ведь оно не учитывает требования бюджетного законодательства и создает риски для своевременного и полного исполнения бюджета городов", – заявила во время представления законопроекта Елена Копанчук, заместительница председателя Бюджетного комитета ВР.

Она отметила необходимость проработки вопросов по усилению контроля и ответственности госорганов в процессе распределения и зачисления налога.

Напоминаем:

Верховная Рада будет рассматривать законопроект 5600 об увеличении налоговой нагрузки по особой процедуре. За это проголосовали еще 5 октября – с тех пор, между голосованием за закон об "олигархах" 5599 и тремя тысячами правок в бюджет, парламентарии так и не рассмотрели правительственный документ во втором чтении.

Одна из норм законопроекта касается перевода уплаты части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков.

ЭП уже неоднократно писала о законопроекте №5600. Сначала – о том, как он ударит (или должен был ударить) по бизнес-империи Рината Ахметова, а впоследствии и о том, как нормы закона повлияют не только на самых богатых украинцев.

Однако ко второму чтению в законопроекте появились нормы, благодаря которым налоговая нагрузка на добычу железной руды может стать даже меньше, чем до принятия.

В конце концов, после 11 тысяч правок, документ выглядел иным. Об этом Ярослав Винокуров тоже написал в статье: Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхдоходы олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок

Дана Гордийчук, ЭП