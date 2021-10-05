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Податковий законопроєкт №5600 розглянуть за спецпроцедурою

Вівторок, 5 жовтня 2021, 11:50
 
фото: вру

Верховна Рада розглядатиме законопроєкт 5600 щодо збільшення податкового навантаження за особливою процедурою.

Про це відомо з трансляції засідання ВР 5 жовтня.

Рішення підтримали 254 народних депутати голосами фракцій "Слуги народа", "За майбутнє" та "Довіри".

Особливу процедуру ввели у законодавство у 2020 році, аби прискорити розгляд "антиколомойського" законопроєкту. Тоді до нього подали понад 16 тисяч правок, що охрестили поправковим спамом.

Така процедура дозволяє скоротити час розгляду поправок у залі. Згідно Регламенту ВР, фракції зможуть наполягати на 5 правках, окремі депутати – на одній. 

Нагадуємо:

До другого читання у законопроєкті №5600 з’явилися норми, завдяки яким податкове навантаження на видобуток залізної руди може стати навіть меншими, ніж до його ухвалення.

Законопроєкт №5600 Верховна Рада ухвалила у першому читанні 1 липня 2021 року. До другого читання депутати внесли понад 11 тисяч правок — переважно для затягування розгляду документа.

Попередньо друге читання законопроєкту мало відбутися 23 вересня, однак з порядку денного парламенту законопроєкт виключили.

Про ключові зміни до законопроєкту, які депутати внесли до другого читання ЕП писала у матеріалі: Нові податки на нерухомість, сільське господарство та надприбутки олігархів: що лишилося від "антиахметівського" закону після 11 тисяч правок

Дана Гордійчук, ЕП

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податки законодавство Рада

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