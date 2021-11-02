Курс валют на 2 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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2 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,28 - 26,30 гривни;

Евро – 30,46 – 30,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,24-26,41 гривни. Евро покупают по 30,30 гривни, продают по 30,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,28 – 26,37 гривни, евро – 30,39 – 30,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 2 ноября на уровне 26,29 гривни.

1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 – 26,30 гривни.

1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.

Экономическая правда