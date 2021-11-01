Курс гривни к доллару почти не изменился
Понедельник, 1 ноября 2021, 20:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 2 ноября на уровне 26,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,44 грн (на 1 ноября – 30,60 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 26,28 гривни.
1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 – 26,30 гривни.
1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.
Экономическая правда
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