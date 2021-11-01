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Курс гривни к доллару почти не изменился

Понедельник, 1 ноября 2021, 20:10
 
фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 2 ноября на уровне 26,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,44 грн (на 1 ноября – 30,60 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 26,28 гривни.

1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 – 26,30 гривни.

1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.

Экономическая правда

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