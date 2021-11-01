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Курс валют на 1 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

Понедельник, 1 ноября 2021, 11:15
 
фото нбу

1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 – 26,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,28 - 26,30 гривни;

Евро – 30,41 – 30,43 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22-26,42 гривни.  Евро покупают за 30,25 грн, продают за 30,62 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,29 – 26,38 гривни, евро – 30,37 – 30,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 26,28 гривни.

29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.

Экономическая правда

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курс валют межбанк

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