Курс валют на 1 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки
1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 – 26,30 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,28 - 26,30 гривни;
Евро – 30,41 – 30,43 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22-26,42 гривни. Евро покупают за 30,25 грн, продают за 30,62 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,29 – 26,38 гривни, евро – 30,37 – 30,50 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 26,28 гривни.
29 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.
Экономическая правда
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