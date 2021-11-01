Гривня на закрытии межбанка ослабла
1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,30 - 26,32 гривни;
Евро – 30,46 – 30,47 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,24-26,41 гривни. Евро покупают по 30,26 гривни, продают по 30,58 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,30 – 26,38 гривни, евро – 30,36 – 30,48 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 26,28 гривни.
1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 – 26,30 гривни.
Экономическая правда
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