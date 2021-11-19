Новости 19 ноября: БЕБ пока не хватает людей для запуска, банкноты ко Дню Независимости

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О БЕБ. На 19 ноября, за 6 дней до официального запуска Бюро экономической безопасности, там трудоустроен 21 человек, включая директора Бюро.

О гривнях. Национальный банк с 19 ноября ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом в 20 и 200 гривен, посвященные 30-летию Независимости.

Об историческом наследии. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск об отмене регистрации права собственности по частной структуре на комплекс зданий в Подольском районе.

Об экономике. Банк J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году - с 4,5% до 2,3%, при этом сохранил прогноз роста в 2022-м на 5%.

О покушении. Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Эксклюзивы ЭП:

До 100 тонн меда за сезон. Как пчеловод с Николаевщины объединился с коллегами, чтобы продавать мед дороже

Студент хотел заработать и попросил у отца-пчеловода несколько ульев. Через 11 лет возглавляемый дипломированным инженером кооператив производит из 2 тыс. ульев 100 тонн меда, фасует его на мини-заводе и готовится экспортировать.