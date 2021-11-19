Суд повернув громаді Києва історичну садибу на Подолі

мапа реновації

Господарський суд м. Києва задовольнив позов про відміну реєстрації права власності за приватною структурою на комплекс будівель у Подільському районі.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

"Рішенням господарського суду міста Києва задоволено позов Київської міської прокуратури та скасовано незаконну реєстрацію за комерційною структурою права власності на 8 будівель на вул. Хорива у Києві, три з яких є пам'ятками історії та архітектури місцевого значення (садиба купця І. М. Дмитрієва)" , – повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що у 2010 році між комунальним підприємством та приватною фірмою було укладено інвестиційний договір з реконструкції та будівництва об'єкту за адресою: вул. Хорива, 2 літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З у Подільському районі м. Києва.

Приватне підприємство умов інвестиційного договору не виконало та у 2017 році незаконно зареєструвало за собою право власності на ці будівлі.

Детальніше про садибу Дмитрієва читайте у статті Олександа Колесніченка: Історичні будинки Києва, що перебувають під загрозою знищення. Мапа

Економічна правда