Курс валют на 16 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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16 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:30 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,38 - 26,40 гривни;

Евро – 30,01 – 30,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,25-26,45 гривни. Евро покупают по 29,81 гриіни, продают по 30,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,32 – 26,44 гривни, евро – 29,92 – 30,13 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 23 копейки, установив его на 16 ноября на уровне 26,34 гривни.

15 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 – 26,31 гривны.

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.

Экономическая правда