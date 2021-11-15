Курс валют на 15 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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15 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 – 26,31 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,29 - 26,31 гривны;

Евро – 30,11 – 30,13 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,15-26,37 гривны. Евро покупают за 29,84 гривны, продают за 30,21 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,19 – 26,34 гривны, евро – 29,94 – 29,11 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 15 ноября на уровне 26,11 гривны.

12 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,24 – 26,26 гривны.

Экономическая правда