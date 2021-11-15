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Официальный курс: гривня резко ослабла к доллару и евро

Понедельник, 15 ноября 2021, 19:15
 
Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 23 копейки, установив его на 16 ноября на уровне 26,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,15 грн (на 15 ноября – 29,91 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 15 ноября на уровне 26,11 гривны.

15 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 – 26,31 гривны.

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.

Экономическая правда

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