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Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:30
 
Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

15 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,33 – 26,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,33 - 26,35 гривни;

Евро – 30,11 – 30,13 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22-26,41 гривни. Евро покупают по 29,93 гривни, продают по 30,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,19 – 26,34 гривни, евро – 30,02 – 30,18 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 15 ноября на уровне 26,11 гривны.

15 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,29 – 26,31 гривны.

Экономическая правда

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