Стоимость Bitcoin снизилась до 60 тысяч долларов

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Самая популярная в мире криптовалюта - биткоин - во вторник упал в цене на более чем на 4% до минимума за весь день в 60 350 долл.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что биткоин продолжил недельный спад на фоне обновления блокчейна.

В целом криптовалюта упала в цене более чем на 11% из рекордного максима в 69 тыс долларов 10 ноября.

В то же время эфир, вторая криптовалюта по рыночной капитализации, упала в цене на 4,5% - до 4355,4 дол.

При этом, аналитики заявляют, что нет никаких новостей, стимулирующих снижение, и, похоже, этот шаг обусловлен получением прибыли после резкого роста.

Стоимость биткойна с июня выросла более чем вдвое благодаря массовому распространению криптовалюты и недавнему запуску фьючерсного биржевого фонда на биткоин в США.

По данным биржи CoinDesk, по состоянию на 09:37 вторника (по Киеву) биткоин торговался по 60 548 дол., эфир - по 4 299 дол.

Напоминаем:

В блокчейне самой популярной криптовалюты Bitcoin стартовало самое большое за последние 4 года обновление Taproot, которое должно повысить конфиденциальность и эффективность транзакций, а также открыть потенциал для смарт-контрактов.

Криптовалюты Bitcoin и Ether на торгах 9 ноября обновили исторические максимумы, одной из причин называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.

Котировки Bitcoin 20 октября побили исторический максимум и достигли 67 053 долларов.

Последний рекорд обусловлен выходом первого связанного с Bitcoin индексного фонда (ETF) на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд, ProShares Bitcoin Strategy, будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.

Экономическая правда