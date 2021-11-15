Bitcoin получил наибольшее обновление за 4 года: что изменилось

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В блокчейне самой популярной криптовалюты Bitcoin стартовало самое большое за последние 4 года обновление Taproot, которое должно повысить конфиденциальность и эффективность транзакций, а также открыть потенциал для смарт-контрактов.

Об этом пишет CNBC.

В частности, внесут изменения в цифровые подписи – это позволит агрегировать несколько подписей для одной транзакции в единую подпись.

В настоящее время биткоин использует алгоритм, создающий подпись из закрытого ключа, управляющего кошельком биткоинов. После обновления ключи будут более конфиденциальными и менее заметными в цепочке транзакций.

"Обновление Taproot сделает смарт-контракты дешевле и меньше с точки зрения места, которое они занимают на блокчейне", - добавляет издание.

Смарт-контракт – разновидность сделки в форме закодированных математических алгоритмов, заключение, изменение, выполнение и расторжение которых возможны только с использованием компьютерных программ (блокчейн платформ) в рамках сети Интернет.

По словам экспертов, этот расширенный функционал имеет "впечатляющий потенциал".

Сообщается также, что смарт-контракты можно будет использовать почти для любых транзакций – от ежемесячной оплаты аренды до регистрации вашего автомобиля.

Хотя биткоин-сообщество согласилось зафиксировать обновление в июне, само внедрение произошло только в ноябре.

Задержка на несколько месяцев объясняется тем, чтобы дать достаточно времени для тестирования и уменьшить вероятность того, что во время обновления что-нибудь пойдет не так.

Напоминаем:

Криптовалюты Bitcoin и Ether на торгах 9 ноября обновили исторические максимумы, одной из причин называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.

Котировки Bitcoin 20 октября побили исторический максимум и достигли 67 053 долларов.

Последний рекорд обусловлен выходом первого связанного с Bitcoin индексного фонда (ETF) на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд, ProShares Bitcoin Strategy, будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.

Экономическая правда