Офіційний курс валют: гривня утримує позиції

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 15 листопада на рівні 26,11 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 29,91 грн (на 12 листопада – 29,90 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 26,10 гривні.

12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,09 – 26,11 гривні.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24 – 26,26 гривні.

Економічна правда