Мировой лидер по производству систем орошения планирует зайти на украинский рынок – министр

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Мировой лидер по производству оросительного оборудования - американский "Valmont Industries" - намерен зайти на украинский рынок.

Об этом сообщил в Facebook министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко по итогам подписания с компанией меморандума о сотрудничестве.

"Компания №1 в мире по производству оросительного оборудования "Valmont Industries" намерена зайти на украинский рынок. Это американский производитель с 75-летней историей производства ирригационного оборудования полного цикла с капитализацией свыше $5 млрд. Практически каждая вторая система орошения в мире - это их продукция.

Подписали с вице-президентом компании Valmont, Inc. Дарреном Сикманом Меморандум о сотрудничестве", - написал министр.

По его словам, компания "имеет амбициозные планы" по развертыванию у нас своего производства с высоким уровнем локализации: сможет производить и продавать в Украине системы орошения полного цикла - от насосных станций до дождевальных машин последнего поколения.

Лещенко добавил, что в ближайшее время ожидают принятия во втором чтении законопроекта №5202-д "Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель".

По словам министра, закон "активизирует развитие орошения в Украине и ускорит инвестиции в частный сектор АПК нашего государства".

Он также заявил, что министерство продолжает на следующий год госпрограмму по компенсации 25% производителям отечественного с/х оборудования.

Также Минагро "масштабирует для аграриев государственную программу поддержки ввода в эксплуатацию новых мелиоративных земель при условии, что новая мелиоративная инфраструктура выработана на украинских заводах".

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Напомним:

Верховная Рада на заседании 8 сентября приняла за основу законопроект №5202-д о создании объединения водопользователей.

Израиль изучает возможность участия в Проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млн гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).

Американские аграрные компании-гиганты Lindsay и Cargill хотят поддержать реализацию ирригационной реформы в Украине.

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Экономическая правда