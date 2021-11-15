"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 70 миллиардов

фото: министерство финансов

С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" представители микро, малого и среднего предпринимательства получили 26 822 кредита на общую сумму 70,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 8,47 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 40,21 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов, 22,25 млрд грн – выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

За прошлую неделю в рамках программы выдали 412 кредитов на общую сумму 1,17 млрд грн.

Программа 5-7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодняшний день заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов.

Напомним:

С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 26 410 кредитов на сумму 69,7 млрд грн.

Премьер Денис Шмыгаль дал задание Минфину совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Кабинет министров принял постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Экономическая правда