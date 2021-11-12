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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Пятница, 12 ноября 2021, 17:25
 
unsplash

11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,24 – 26,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,24 - 26,26 гривни;

Евро – 30,01 – 30,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,09-26,27 гривни. Евро покупают по 29,77 гривни, продают по 30,11 гривни

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,16 – 26,28 гривни, евро – 29,87 – 30,03 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 26,10 гривни.

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.

11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10 – 26,12 гривни.

Экономическая правда

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