Курс гривні до долара тримається біля 26,1

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 26,10 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 29,91 грн (на 11 листопада – 30,12 гривні).

Нагадуємо:

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,08 – 26,10 гривні.

11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10 – 26,12 гривні.

Економічна правда