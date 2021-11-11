Курс гривні до долара тримається біля 26,1
Четвер, 11 листопада 2021, 20:10
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 26,10 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 29,91 грн (на 11 листопада – 30,12 гривні).
Нагадуємо:
11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,08 – 26,10 гривні.
11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10 – 26,12 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua