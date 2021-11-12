Курс валют на 11 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки
11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,09 - 26,11 гривни;
Евро – 29,86 – 29,88 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04-26,22 гривни. Евро покупают за 29,73 гривни, продают за 30,09 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,09 – 26,18 гривни, евро – 29,79 – 29,66 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 26,10 гривни.
11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10 – 26,12 гривни.
Экономическая правда
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